Ex-presidente da Polônia Walesa passará por transplante cardíaco O ex-presidente da Polônia Lech Walesa disse nesta quarta-feira que deve ser submetido a um transplante de coração nos Estados Unidos. O líder do movimento Solidariedade e símbolo da queda do regime comunista no Leste Europeu disse que sua saúde está se deteriorando e que poderia morrer sem o transplante. "Se o meu coração continuar se deteriorando tão rapidamente como agora, sobreviveria por apenas mais dois a cinco anos", disse Walesa, de 64 anos e vencedor do Nobel da Paz, segundo o jornal Dziennik. A cirurgia será realizada nos Estados Unidos em um hospital de Houston, de acordo com o jornal. (Por Gabriela Baczynska)