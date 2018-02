Ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, é absolvido O ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, foi inocentado pela corte do país das acusações de que teria relação com a morte de manifestantes no levante popular de 2011, que levaram à sua deposição, quase três décadas no poder. Mubarak, de 86 anos, também foi absolvido das acusações de corrupção feitas contra ele e seus filhos, Alaa e Gamal.