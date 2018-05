Ex-presidente do Egito Hosni Mubarak é hospitalizado

Desde sua renúncia, Mubarak tem sido discreto e vive na cidade de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. Perto do fim de seu governo ele já estava com vários problemas de saúde e havia sido submetido a uma cirurgia na vesícula biliar.

Mubarak deveria ser interrogado por investigadores pela primeira vez hoje, na apuração de acusações de corrupção e violência contra os manifestantes durante o levante popular. Não há informações sobre os atuais problemas de saúde de Mubarak, nem se sabe o momento em que ele foi internado. As informações são da Associated Press.