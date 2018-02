Ex-presidente do Equador é convocado para depor em investigação sobre venda de petróleo Ministério Público do país investiga prejuízo de quase US$ 2,2 bilhões ao Estado em vendas antecipadas de petróleo para China e Tailândia durante o governo de Rafael Correa (2007-2017); político diz que rivais tentam envolver seu nome em casos de corrupção