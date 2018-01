Ex-presidente do Haiti quer processar a França Um advogado de Jean-Bertrand Aristide entrou com um processo no qual acusa autoridades francesas de terem ameaçado o ex-presidente haitiano e ajudado a seqüestrá-lo. O advogado Gilbert Collard disse que apresentou a queixa em nome de Aristide, que alega ter sido seqüestrado e obrigado a se exilar no mês passado. A queixa foi apresentada em Paris, disse Collard. Enquanto autoridades americanas alegam que o presidente fugiu por sua própria conta no momento em que seu governo caía e rebeldes avançavam sobre Porto Príncipe, os advogados de Aristide alegam que soldados enviados pelos Estados Unidos o forçaram a subir a bordo de um avião em 29 de fevereiro, para uma viagem de 20 horas rumo ao exílio na República Centro-Africana. Os advogados do presidente também disseram que as autoridades francesas e americanas o ameaçaram para que assinasse uma carta de renúncia e partisse. A queixa acusa a França de "seqüestro, detenção ilegal e ameaças", disse Collard. O processo não foi apresentado contra nenhuma autoridade específica.