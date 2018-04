Ex-presidente do Irã irá disputar eleição do país O ex-presidente do Irã, Mohammad Khatami, disse durante uma reunião com aliados que irá concorrer com o atual presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições para o governo do país em junho. Khatami, 65 anos, foi presidente do Irã de 1997 a 2005 e é reconhecido por ter amenizado algumas das restrições culturais e sociais do país. Ele deixou o gabinete amplamente desacreditado pela base política do governo. As eleições presidenciais no Irã estão marcadas para o dia 12 de junho. Ahmadinejad concorrerá à reeleição. O clérigo iraniano Mehdi Karrubi também afirmou que vai disputar o cargo. As informações são de agências internacionais.