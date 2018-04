Ex-presidente do Irã pede formação de conselho O ex-presidente reformista Mohammad Khatami pediu a formação de um conselho para decidir o resultado da contestada eleição presidencial do Irã, vencida por Mahmoud Ahmadinejad, e exortou a libertação dos ativistas detidos e um fim à violência nas ruas. Hoje, a mídia estatal iraniana informou que pelo menos dez pessoas morreram ontem nos confrontos entre manifestantes e a polícia, elevando para 17 o número oficial de mortos. Anteriormente, a agência de notícias Associated Press havia informado que o total de vítimas nos protestos era 19. A TV iraniana também havia informado antes que 13 pessoas haviam morrido nas manifestações.