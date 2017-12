Ex-presidente do Paraguai paga resgate pela filha O ex-presidente paraguaio Raúl Cubas confirmou ter efetuado o pagamento de um resgate, em dólar, por sua filha Cecilia. No entanto, os seqüestradores ainda não a libertaram. Cecilia, de 31 anos, foi seqüestrada em 21 de setembro, em Assunção, por homens armados. "Estou preocupada, quase desorientada, porque já não sabemos o que fazer", disse, chorando, Mirta Gusinsky, mãe de Cecilia Cubas. Luis Cubas, tio da vítima, afirmou que os seqüestradores enviaram semanas atrás duas provas de vida: uma carta breve e uma fotografia atual de Cecilia. As provas foram mandadas por e-mail. O presidente Nicanor Duarte visitou hoje a família para se informar da situação e pôr à disposição os organismos governamentais especializados em seqüestro. Cubas (presidente de agosto de 1998 a março de 1999) se reuniu posteriormente com um grupo de empresários para analisar a situação de insegurança que impera no Paraguai. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Nacional, desde 2001 ocorreram 147 denúncias de seqüestros para extorsão, mas apenas 25 casos foram divulgados pelos parentes das vítimas.