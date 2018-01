Ex-presidente do Peru Alan Garcia depõe sobre o caso Odebrecht

LIMA - O ex-presidente do Peru Alan Garcia está depondo nesta terça-feira, 1, perante procuradores do Ministério Público do país sobre acusações de corrupção relacionadas à construção da Linha 1 do metrô de Lima - vinculadas as denúncias do caso Odebrecht no Peru. Garcia entrou na sede do MP, no centro histórico de Lima às 10h.

"Não posso falar antes, falarei depois", limitou-se a dizer.

Segundo o MP, o depoimento ocorre a pedido da defesa de Garcia, que disse pretender colaborar com as investigações e nega ter recebido propinas da empresa brasileira.

A Odebrecht ainda não respondeu à solicitação da reportagem para comentar o caso.

A procuradoria peruana investiga propinas de US$ 29 milhões pagas pela Odebrecht nos mandatos de Alejandro Toledo, Alan Garcia e Ollanta Humala. Enquanto o último cumpre prisão preventiva, o primeiro tem contra si um mandado de prisão, mas está fora do país. / EFE