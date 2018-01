Ex-presidente dos EUA George H. Bush é hospitalizado após queda em casa

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos George H. Bush, de 91 anos, foi hospitalizado na madrugada desta quinta-feira, 16, após quebrar um osso do pescoço ao sofrer uma queda em sua casa em Kennebuckport, no Maine, afirmou o porta-voz do político americano, Jim McGrath.

McGrath informou sobre a queda em sua conta no Twitter, onde também assegurou que Bush se recuperará, mas deverá usar um colar cervical.

O ex-presidente foi internado em um hospital de Portland, no Maine, em condição estável. O porta-voz disse que a expectativa é que ele receba alta em breve, acrescentando que Bush em não se sentiu desorientado em "nenhum momento", seja antes ou depois da queda.

Matt Paul, um porta-voz do hospital, afirmou em uma entrevista por telefone que o ex-presidente Bush foi transportado para o hospital na noite de quarta-feira. "Ele foi trazido aqui hoje e diagnosticado com uma fratura no pescoço. Está em condição estável e vai usar um colar cervical.” Paul disse que era "muito cedo para dizer quando o ex-presidente terá alta”.

George H. Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos, entre 1989 e 1993, após ter sido vice-presidente de Ronald Reagan em dois mandatos. É também pai do ex-presidente George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, pré-candidato republicano à Casa Branca nas eleições de 2016. E

Em dezembro, Bush foi hospitalizado durante uma semana em Houston depois de passar por dificuldades respiratórias. / EFE e REUTERS