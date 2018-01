Ex-presidente dos EUA Gerald Ford é internado O ex-presidente dos Estados Unidos Gerald Ford, de 92 anos, foi internado devido a uma pneumonia no Centro Médico Eisenhower, em Rancho Mirage, cerca de 145 quilômetros a leste de Los Angeles, na Califórnia com pneumonia, informou seu porta-voz, Penny Circle. Ford "está bem e descansa confortavelmente", disse Penny num breve comunicado escrito. É a segunda vez em poucas semanas que o ex-presidente é internado. Em 12 de dezembro ele deu entrada no mesmo centro médico, de onde saiu um dia depois, após vários exames. Ford já sofreu dois leves acidentes cérebro-vasculares em 2000. Nascido na cidade de Omaha (Nebraska), em 14 de julho de 1913, Ford ocupou a presidência dos EUA em 1974, em substituição a Richard Nixon, que foi obrigado a renunciar por causa do escândalo Watergate. Em novembro de 1976, foi derrotado pelo democrata Jimmy Carter nas eleições presidenciais.