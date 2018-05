Ex-presidente Duhalde quer Lula para lançamento de livro

A informação foi publicada hoje pelo jornal "Clarín" que indica que a ideia é aproveitar a agenda mais livre que Lula, futuro ex-presidente a partir do dia 1º de janeiro, terá pela frente. No entanto, a intenção do convite não é meramente literária, já que Duhalde quer aproveitar uma eventual presença de Lula para reforçar sua candidatura presidencial para as eleições presidenciais argentinas de 2011.

Duhalde é um dos líderes do Peronismo Federal, também denominado de "Peronismo dissidente", de oposição ao governo da presidente Cristina Kirchner. Duhalde pretenderia aproveitar a alta popularidade de Lula entre os argentinos para aparecer ao lado dele.

O ex-presidente, que lançou sua pré-candidatura há poucos dias, cita "mi amigo Lula" (meu amigo Lula) como "exemplo a seguir" e como contraponto ao estilo de governar da presidente Cristina Kirchner. Lula e Duhalde tornaram-se amigos entre janeiro de 2003 (quando Lula tomou posse) e maio de 2003 (quando Duhalde deixou o cargo). Posteriormente, Lula conviveu com Duhalde quando este ocupou o cargo de presidente da comissão de representantes permanentes do Mercosul.