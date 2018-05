Ex-presidente egípcio se defende em primeiro depoimento após renúncia

CAIRO - Em seu primeiro pronunciamento desde sua renúncia, o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak negou alegações de que teria usado sua posição para acumular riquezas e propriedades, em discurso transmitido neste domingo, 9, em uma rede de televisão local, enquanto centenas de manifestantes ocupavam o centro da capital Cairo e gritavam pedindo que Mubarak fosse levado à julgamento.

Mubarak, forçado pela pressão popular a renunciar de seu cargo há dois meses, disse estar disposto a cooperar com qualquer investigação para provar que ele não tem bens ou contas no exterior.

Pouco antes do discurso gravado de Mubarak ir ao ar, o procurador de segurança do Egito contou à uma rede de TV estatal que recebera ordens na manhã deste domingo para convocar o ex-presidente e seus filhos a um interrogatório. Segundo a rede de televisão, um porta-voz da acusação teria dito que a investigação vai incluir a repressão aos protestos no Egito, que mataram um número estimado de 300 pessoas, além das acusações de corrupção.

Punir Mubarak e altos oficiais de seu governo, responsáveis pela violência contra os manifestantes egípcios, são objetivos centrais do movimento contra o ex-presidente.

O novo canal pan-árabe Al-Arabiya, que publicou o pronunciamento do ditador, disse que ele teria sido gravado no último sábado, um dia depois de um grande número de manifestantes se reunirem no Cairo para pedir que o conselho militar, que assumiu o governo depois do país, lançasse uma investigação sobre suas posses. Não há nenhum registro de vídeo ou imagem que acompanhe a gravação da voz de Mubarak.

A fala do ex-presidente parece ser mais sobre a preservação de sua dignidade do que uma tentativa de negar as acusações contra ele. "Eu esta muito machucado, e eu continuo sofrendo - minha família e eu - com as campanhas injustas contra nós e as falsas alegações que podem manchar minha reputação, minha integridade, minhas posições políticas e minha história militar", disse Mubarak.

Egípcios, cansados da pobreza, corrupção e repressão política, forçaram Mubarak a deixar seu cargo em 11 de fevereiro deste ano, depois de 18 dias de protestos massivos. A manifestação da última sexta-feira, 8, na praça Tahrir, no Cairo, com mais de 10 mil pessoas, foi a maior desde então.

Movidos pela vontade de ajustar medidas constitucionais que permitam eleições livres e outros passos para uma cena política mais democrática, muitos membros do movimento anti-Mubarak estão ficando impacientes com a transição dos militares para o governo e desacreditados de que eles vão resolver todas as demandas do país.

A confiança entre os militares e o movimento da reforma retrocedeu seriamente depois das manifestações de sexta-feira, quando soldados apareceram no meio da noite, matando ao menos uma pessoa e ferindo outras 71.

O aumento dos apelos para a deposição do líder do conselho militar, que atualmente governa o Egito, o Ministro da Defesa Marechal Hussein Tantawi, nomeado por Mubarak, também estimulou os manifestantes a ocuparem a praça Tahrir, parando o trânsito no centro do Cairo. No domingo, 9, centenas de pessoas continuavam lá.

Desde sua saída, Mubarak e sua família estão sob prisão domiciliar em um palácio presidencial no resort Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, e seus bens estão congelados. Mubarak, porém, não foi cobrado.

"Eu concordo em autorizar a procuradoria por escrito, permitindo que ela contacte, através do Ministério Exterior, todos os países do mundo, para provar que eu e minha esposa concordamos em mostrar todas contas e propriedades que possuímos, desde o começo de minha carreira militar e política até agora, e para provar às pessoas que seu ex-presidente só tem os bens já previamente divulgados.

Um comitê legal do Ministério da Justiça foi formado na semana passada para investigar quaisquer bens de Mubarak no exterior.

O ditador também disse que ele iria permitir ao procurador da acusação a investigar se ele, sua esposa ou seus filhos envolvidos com negócios financeiros, Alaa e Gamal, possuem quaisquer imóveis ou propriedades "direta ou indiretamente, comercialmente ou pra uso particular", desde que Mubarak assumiu o cargo em 1981.

A convocação deste domingo para interrogações foi a primeira a incluir acusações sobre as investidas de Mubarak contra os manifestantes.As alegações contra Mubarak vão desde a concessão de tratamento especial e vantagens à altos oficiais em contratos e a venda de indústrias estatais por preços reduzidos durante processos de privatização no Egito desde os anos 90, até a de enriquecer seus aliados através de regalias.