Ex-presidente italiano Scalfaro morre aos 93 anos O ex-presidente da República italiana Oscar Luigi Scalfaro faleceu na noite de sábado para domingo em Roma aos 93 anos, anunciou a imprensa. Scalfaro, que nasceu no dia 9 de setembro de 1918 em Novara, norte da Itália e foi presidente da República de 1992 a 1999, ajudou a escrever a Constituição no pós-guerra. O ex-presidente também foi membro fundador dos Democratas Cristãos, que durante décadas foi o partido mais poderoso na Itália até passar por escândalos de corrupção no começo dos anos 1990.