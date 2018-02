Ex-presidente iugoslavo é enviado à força para Haia O ex-presidente iugoslavo Zoran Lilic foi detido e transportado para Haia, Holanda, para testemunhar contra seu sucessor, o ex-presidente Slobodan Milosevic, perante o tribunal da ONU de crimes de guerra, informaram seu advogado e sua mulher. Entre 1993 e 1997, Lilic atuou como um governante fantoche da federação iugoslava, que estava então em processo de colapso. Em 1997, Milosevic, seu patrono político, ocupou a Presidência. Lilic foi intimado pelo tribunal sediado em Haia como testemunha da promotoria no julgamento de Milosevic, que foi indiciado por genocídio e crimes contra a humanidade em três guerras balcânicas, afirmou o advogado de Lilic, Dragan Saponjic. "O senhor Lilic se recusou a testemunhar perante o tribunal", disse Saponjic à Associated Press. Ele afirmou que o governo de Belgrado, agindo sob solicitação do tribunal, deteve o ex-chefe de Estado e o colocou à força num avião com destino a Haia. O horário da chegada na Holanda não foi imediatamente revelado.