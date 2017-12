Ex-presidente moderado lidera eleição no Irã O ex-presidente do Irã, o moderado Akbar Hashemi Rafsanjani, venceu as eleições para o Conselho dos Sábios, segundo resultados preliminares divulgados no domingo. Com mais da metade dos votos já apurados, Rafsanjani - que havia sido derrotado nas eleições presidenciais do ano passado - tem uma larga vantagem sobre os demais candidatos. As eleições para o Conselho dos Sábios e para assembléias municipais, que aconteceram neste final de semana, são vistas como um teste para o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. Os primeiros resultados divulgados sugerem que liberais e moderados reconquistaram parte da sua influência no país. Ainda não houve confirmação oficial dos números. Vantagem Rafsanjani tem cerca de meio milhão de votos a mais que o segundo colocado, segundo informações de correspondentes internacionais. Seu principal rival, o aiatolá Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, conhecido como mentor do presidente Ahmadinejad, está em sexto lugar na apuração. Até agora, a votação asseguraria uma vaga para Yazdi no Conselho dos Sábios. De acordo com a correspondente em Teerã, a ampla vantagem de Rafsanjani é surpreendente até mesmo para seus apoiadores. Em 2005, ele havia sido derrotado nas eleições presidenciais. O Conselho dos Sábios possui 86 teólogos. O órgão supervisiona as atividades do líder supremo do Irã e escolhe o seu sucessor quando ele morre.