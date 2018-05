Ex-presidente Mubarak é internado no Egito

CAIRO - O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak foi hospitalizado nesta terça-feira, 12, informou uma fonte judicial à agência Reuters. Mubarak foi internado no Hospital de Sharm el-Sheikh para realizar exames, segundo a televisão estatal Nile News.

Segundo a AFP, as medidas de segurança foram reforçadas na cidade por conta da internação do ex-presidente. Médicos do hospital não deram informações sobre a internação de Mubarak, mas afirmaram que o Ministério da Saúde irá divulgar um comunicado oficial em breve.

O ex-presidente foi convocado pelo procurador-geral egípcio, Abdel Maguid Mahmud, para depor sobre sua participação em ataques a manifestantes durante protestos pacíficos no dia 25 de janeiro deste ano, por abuso de poder e também por conseguir comissões e benefícios econômicos. Seus dois filhos também serão interrogados.

Com Efe e Reuters