Ex-presidente paraguaio sem dinheiro para resgate da filha Um juiz negou o pedido feito pelo ex-presidente paraguaio, Raúl Cubas, para a suspensão do embargo de seus bens. Cubas queria dispor de seu patrimônio congelado como garantia de empréstimos contraídos para pagar o resgate de sua filha Cecilia, seqüestrada. Cubas goza de liberdade para tratamento médico, mas continua réu de um caso de malversação do dinheiro público. A soma envolvida no caso é de cerca de US$ 400.000. O valor do resgate não foi revelado, mas a imprensa paraguaia afirma que seria em torno de US$ 5 milhões. Cecilia, de 31 anos, foi seqüestrada dia 21 de setembro. Também hoje, o Partido Colorado, governista, repudiou pedidos para que fossem decretados o estado de sítio e a pena de morte no país. As solicitação foram feitas à mesa diretora do partido por dois deputados, um deles assessor legal do presidente Nicanor Duarte. As iniciativas, que segundo seus autores visavam conter uma série de seqüestros, foram arquivadas pelo direção do partido.