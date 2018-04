Ex-presidente polonês Lech Walesa pode precisar de transplante O presidente polonês e líder sindical Lech Walesa está passando por testes de falência cardíaca e pode precisar de um transplante de coração, informou o Hospital Metodista de Houston nesta terça-feira. Walesa, de 64 anos, chegou na segunda-feira à noite e foi submetido a testes no dia seguinte para determinar a extensão de a doença e o curso do tratamento, disse uma porta-voz do hospital. "Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que ele não precise de um transplante imediatamente", disse a porta-voz Erin Fairchild. (Reportagem de Bruce Nichols e Erwin Seba)