Ex-presidente será processado por 18 crimes na Tunísia

TÚNIS - O Ministro da Justiça da Tunísia, Lazhar Karoui Chebbi, revelou nesta quinta-feira, 14, que o governo pretende abrir processos contra o ex-presidente Zine Al-Abidine Ben Ali por 18 crimes diferentes, incluindo tráfico de drogas e homicídio doloso (com intenção de matar). O ex-líder, que permaneceu no poder por 23 anos, deixou o cargo em janeiro depois de uma onda de protestos. Ele fugiu para a Arábia Saudita juntamente com familiares.

Numa entrevista transmitida pela TV estatal, Chebbi afirmou que as 18 acusações fazem parte de um conjunto de 44 indiciamentos que também devem ser apresentadas contra a família de Bel Ali e seus ministros. Quando foi Ben Ali deixou o poder, as autoridades disseram ter detido 33 membros de sua família acusados de desviar recursos do país. Um mandado internacional de prisão contra Ben Ali já foi emitido.

Acusações

Esta é a primeira vez que as autoridades tunisianas revelam o total de acusações contra Ben Ali. Chebbi disse que o país pediu à Interpol que congele os bens do ex-ditador e de sua família. Ele também afirmou que uma delegação seria enviada à sede da Interpol, em Lyon, na França, para tentar acelerar a execução da ordem de prisão.

Ben Ali é acusado de ter ordenado uma repressão à revolta popular que levou à sua saída, iniciada em dezembro. A ONU calcula em 219 os mortos durante os conflitos - incluindo 72 em prisões do país -, número bem superior ao confirmado por autoridades tunisianas.

Com a queda de Ben Ali, um novo governo foi indicado, e o serviço secreto de polícia foi dissolvido. Correspondentes dizem que as autoridades tunisianas estão sob pressão para conquistar legitimidade perante os manifestantes que derrubaram o governo de Ben Ali.

