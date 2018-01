Ex-presidente sul-coreano Kim Young-Sam morre aos 87 anos

O ex-presidente sul-coreano Kim Young-Sam, que se tornou primeiro governante civil do país em 1992, depois de mais de três décadas de regimes autoritários, morreu neste sábado (domingo do horário local) em Seul, aos 87 anos.

Nos últimos três anos, Kim foi hospitalizado várias vezes e, nesta madrugada, morreu por insuficiência cardíaca e um quadro grave de infecção. O ex-presidente já estava internado há vários dias, segundo o diretor do hospital Seoul National University, Oh Byung-hee.

Kim Young-Sam conquistou seu primeiro posto no parlamento com menos de 30 anos e, durante toda a sua carreira política, se empenhou em desafiar uma série de líderes autoritários e em defender a democracia no país. Por sua militância, ficou conhecido como um ativista pró-democracia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presidente da Coreia do Sul entre 1993 e 1998, Kim enfrentou dificuldades nos últimos meses de mandato, quando a economia do país passou por uma forte crise financeira que elevou a dívida externa e a dependência da Coreia do Sul em relação ao Fundo Monetário Internacional (FMI). / AFP e REUTERS