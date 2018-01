Ex-presidente uruguaio rejeita evidência de fraude O ex-presidente Juan María Bordaberry - cujo governo esteve subordinado às Forças Armadas, que em seguida o derrubaram - desmentiu nesta quarta-feira documentos secretos liberados pelos EUA, segundo os quais o ex-mandatário americano Richard Nixon incentivou uma fraude nas eleições uruguaias de 1971. Em conversa telefônica com a Associated Press, Bordaberry foi consultado sobre esses documentos guardados nos Arquivos Nacionais americanos e de início afirmou: "não tenho comentários a fazer". Indagado sobre se era verdade que ele havia desmentido a AP em um programa de televisão em que foi consultado a esse respeito, respondeu "Isso mesmo". Ao lhe ser explicado que se tratava de documentos dos arquivos oficiais americanos, o ex-mandatário cortou a ligação. A divulgação parcial ontem de tais documentos gerou hoje reações no Uruguai. O dirigente do Partido Nacional (Blanco), Juan Raúl Ferreira, filho do falecido líder Wilson Ferreira Alduñate - diretamente prejudicado pela fraude eleitoral -, disse que "Wilson sempre denunciou a ingerência dos EUA e de Nixon nos assuntos internos do Uruguai, e seu papel propiciando o golpe de Estado". Nas eleições de 1971, Ferreira Alduñate perdeu para Bordaberry por apenas 12.000 votos. Por isso, foi formalmente apresentada uma acusação perante o tribunal eleitoral, de que em alguns distritos tinha havido maior número de votos do que o número de eleitores inscritos. Bordaberry, que foi perdendo poder político rapidamente, em junho de 1973 dissolveu o Congresso, proibiu atividades políticas e impôs censura à imprensa. No entanto, os militares, que eram os governantes de fato, o depuseram em junho de 1976 e a ditadura militar se estendeu até 1984, quando novas eleições foram convocadas. O Partido Nacional foi excluído das negociações políticas para a redemocratização porque Ferreira Alduñate estava preso, após regressar de um exílio de 11 anos. "Eu não conhecia esse documento (dos arquivos americanos), mas ele está muito de acordo com o que afirmamos sempre, desde 1971, quando o Partido Nacional apresentou algumas alegações de fraude contra Wilson", disse o filho do ex-candidato à imprensa. Num programa jornalístico do canal 2 nesta quarta-feira, Bordaberry, ao ser consultado sobre o tema, disse que era uma tentativa dos meios de comunicação locais que divulgaram a notícia da AP de "tirar a legitimidade do governo que enfrentou a guerrilha dos tupamaros e anarquistas". "Não continue falando disto, porque estará prejudicando o Uruguai", acrescentou Bordaberry ao programa denominado "Hola Gente". Os tupamaros foram dizimados pelas Forças Armadas e policiais em 1972, após anos de atividades incluindo seqüestros, roubos e atentados.