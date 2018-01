Ex-preso de Guantánamo detido na Venezuela está em greve de fome

CARACAS - O sírio Jihad Ahmad Diyab, ex-prisioneiro de Guantánamo recluso na Venezuela na sede da polícia secreta, está em greve de fome, disseram seu advogado e um ativista de direitos humanos. O advogado americano Jon B. Eisenberg expressou preocupação por Diyab, em um breve e-mail enviado na sexta-feira da Califórnia, EUA, no qual confirmou que segue sem ter contado com seu cliente.

"Ainda não tive qualquer tipo de comunicação com as autoridades da Venezuela. Temi desde o princípio que (a greve de fome) poderia ocorrer, por isso não me surpreende", escreveu. Em um comunicado no dia 6 de agosto, Eisenberg havia pedido ao governo venezuelano que lhe permitisse falar com Diyab pelo telefone para organizar sua defesa.

O ativista americano Andrés Conteris disse via telefone que "três fontes independentes entre si", que preferiu manter em anonimato, informaram que o sírio iniciou o protesto após "saber que as chancelarias da Venezuela e do Uruguai negociavam sua deportação ao Uruguai". Além disso, Diyab "está se negando a consumir líquidos", acrescentou Conteris, membro da ONG Witness Against Torture.

Diyab reapareceu na Venezuela em julho após abandonar o Uruguai, onde chegou em 2014 como refugiado junto a outros cinco ex-detentos de Guantánamo, após um pacto entre os governos de Montevidéu e Washington. Ele espera ser enviado a Turquia ou a um terceiro país para se reunir com sua família.

Até agora, as autoridades venezuelanas não se pronunciaram sobre o caso. Conteris esteve na Venezuela entre 1º e 10 de agosto para tentar uma visita, mas voltou aos Estados Unidos sem alcançar seu objetivo. Eisenberg representou Diyab em uma denuncia apresentada contra a alimentação forçada de réus em greve de fome na prisão americana de Guantánamo, em Cuba. / AFP