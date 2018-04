Ex-primeiro-ministro de Kosovo é preso na Bulgária

A prisão de Ceku ocorre apesar dos repetidos pedidos de funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) em Pristina, capital do Kosovo, para que o mandado de prisão seja ignorado. A ministra da Justiça sérvia, Snezana Malovic, disse hoje que o país apresentou um pedido de extradição para Ceku às autoridades búlgaras. Ela disse esperar que a Bulgária entregue o suspeito o mais rápido possível, com base em um acordo bilateral de 1960.

O promotor-geral búlgaro, Boris Velchev, disse que seu escritório decidirá em três dias se pede a extradição ou a libertação de Ceku. Ele é mantido na cidade de Kyustendil, no oeste do país. Ceku viajava à Bulgária como convidado do Atlantic Club, uma organização não-governamental (ONG) que fazia lobby para a Bulgária integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que ocorreu em 2004.

Em Pristina, autoridades de Kosovo disseram que tentavam negociar a libertação de Ceku. O mandado da Interpol foi suspenso quando Ceku ganhou imunidade, após ser nomeado primeiro-ministro em 2006, mas renovado pela Sérvia após ele participar de uma conferência sobre desmobilização de movimentos guerrilheiros na Colômbia, mais cedo neste ano. Kosovo proclamou sua independência no ano passado e foi reconhecido por Estados Unidos e a maioria das nações da União Europeia, incluindo a Bulgária.