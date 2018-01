Ex-primeiro-ministro espanhol vê risco de guerra mundial O ex-primeiro-ministro da Espanha Felipe González disse que o mundo ficará à beira de um conflito amplo e generalizado se a ação liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque não parar. "Acredito que entraremos numa Terceira Guerra Mundial se este conflito não for encerrado em breve", disse González a jornalistas, no lançamento de seu livro "Memórias do Futuro". González atribuiu a culpa pela atual situação ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. "Sua ignorância não lhe permite entender a gravidade da situação na qual embarcou", acredita o ex-primeiro-ministro espanhol. González governou a Espanha entre 1982 e 1996. Em sua opinião, a invasão anglo-americana do território iraquiano era "perfeitamente evitável", ao contrário da Guerra do Golfo Pérsico, em 1991. A guerra somente "alimentará mais violência e mais terrorismo", disse o ex-líder do Partido Socialista espanhol. Ainda de acordo com ele, a invasão do Iraque "levará a uma situação de humilhação para os mundos árabe e islâmico no pós-guerra". González diz que Bush deve ser levado a sério quando diz que a guerra durará mais que o esperado, mas acredita que o líder norte-americano não se refere somente ao Iraque, mas revela sua intenção de estender a guerra à Síria e ao Irã. Veja o especial :