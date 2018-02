Ex-professor que mandou cartas com falso antraz é condenado Um ex-professor de química que enviou cartas com falso antraz dias após os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos foi sentenciado nesta terça-feira a dois anos e meio de prisão por causar perturbação pública. Nicholas Roberts, de 50 anos, admitiu ter enviado envelopes contendo farinha para Rhodri Morgan, líder do governo do País de Gales recentemente substituído, para o escritor Jan Morris e duas outras pessoas em 17 de outubro, à espera de que os destinatários confundissem a substância com esporos mortíferos de antraz. Mais tarde ele alertou a polícia e as cartas foram interceptadas antes de serem enviadas a seus destinos. Ao mesmo tempo, envelopes similares contendo antraz eram enviados a personalidades dos EUA, onde também ocorreram trotes com falso antraz. Roberts, residente em Cardiff, capital do País de Gales, negou ter causado perturbação pública, mas foi indiciado pela Corte Real de Cardiff em fevereiro. Ele descreveu seu trote como "arte conceitual" e como uma brincadeira. Segundo o juiz John Griffith Williams, que ditou a sentença, a intenção de Roberts era a de "chamar a atenção".