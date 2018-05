Ex-professores de Kate dizem que William é 'sortudo'

Um dia antes do casamento real, um casal de ex-professores de Kate Middleton disse à BBC Brasil que o príncipe William é um homem de sorte, por tê-la como esposa.

A futura princesa foi aluna de Kevin e Denise Allford na adolescência, em uma escola preparatória para a Universidade St. Andrews, e chegou a frequentar a casa dos professores.

O casal, hoje aposentado, vai celebrar o casamento com uma festa para cerca de 30 pessoas em sua casa, no Condado de Carmarthenshire, no País de Gales.

"Quando soubemos da notícia (do noivado) achamos que, mais do que ela ter sorte, ele é o sortudo, porque conseguiu uma grande companheira para toda a vida."

"Ele são um casal muito bonito, todos irão amá-los", afirmou a professora.

Ambos se recordam de Kate batendo à porta de seu chalé, quando eles viviam na escola, para pedir xícaras de chocolate quente.

Os ex-professores também planejam gravar a cerimônia de casamento, para que possam assistir novamente e tentar identificar outros ex-alunos possivelmente convidados.

Vida na escola

Kevin Allford foi seu professor de francês e alemão; e sua esposa Denise deu aulas de educação física para Kate.

"Nós praticávamos netball (jogo similar ao basquete) no inverno e rounders (jogo inglês similar ao beisebol) no verão. Ela era uma atleta excepcional, assim como sua irmã Pippa", diz Denise.

"Ela era uma excelente nadadora e muito boa jogadora de equipe."

Durante o período trabalhando na escola, o casal teve sua filha. Por causa disso, as meninas que viviam no colégio, como Kate, sempre ligavam para fazer visitas.

"Kate ajudou a assoprar as velas no primeiro aniversário de minha filha", diz Denise Allford.

Para Kevin, a turma de Kate foi uma das melhores e mais vivazes que já ensinou.

"Podíamos confiar neles e eles eram responsáveis mesmo com 12, 13 anos", diz.

Ele lembra também que Kate era uma aluna organizada. "Ela sempre tinha um sorriso no rosto, mas levava tudo a sério." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.