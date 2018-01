Ex-refém norte-americano se encontra com esposa O norte-americano Thomas Hamill, de 43 anos, que havia sido tomado como refém por rebeldes iraquianos, e que conseguiu fugir no último domingo, se encontrou hoje com sua esposa em um hospital militar norte-americano na Alemanha. ?Foi um encontro muito emocionante, disse a porta-voz do Centro Médico Regional Landstuhl?, Marie Shaw. ?Ela lhe trouxe suas botas favoritas de vaqueiro, uma camisa vermelha e uma calça jeans. Esta noite, ela deverá preparar um bife e uma torta de chocolate para o marido?, disse Marie.