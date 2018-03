Ex-reféns americanos das Farc voltam para casa Os três norte-americanos que foram libertados no início do mês após serem mantidos reféns por mais de cinco anos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), seguiram hoje para suas casas, na Flórida, depois de passarem 10 dias em tratamento na cidade de Houston, no Brooke Army Medical Center. Eles se mostraram agradecidos e pediram para que os outros reféns que foram deixados para trás não sejam esquecidos. O ex-refém Marc Gonsalves disse que ele e seus companheiros Thomas Howes e Keith Stansell vão descansar "sem preocupações por aproximadamente um mês e meio". Eles foram resgatados do cativeiro pelo exército colombiano em 2 de julho, junto com outros 11 militares e a ex-candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt.