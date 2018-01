Ex-rei do Afeganistão quer assumir chefia de Estado O ex-rei do Afeganistão, Mohamed Zahir Sha, declarou hoje que estava disposto a assumir o cargo de chefe de Estado se a Loya Jirga - assembléia de líderes tribais prevista para junho - assim o pedir. "É a Loya Jirga que decidirá. Aceitarei o cargo se ela me oferecer, mas não tenho a intenção de restaurar a monarquia", disse o ex-soberano, que voltou ao Afeganistão em 18 de abril, após 29 anos de exílio na Itália. Zahir Sha governou o Afeganistão de 1933 a 1973, até ser deposto por seu primo Daud, que proclamou a república.