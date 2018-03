Ex-rei prepara-se para voltar ao Afeganistão O presidente do governo interino afegão, Hamid Karzai, chegará a Roma na próxima terça-feira para acompanhar em seu regresso a Cabul o ex-rei Mohammad Zahir Shah, exilado na Itália há quase 30 anos, indicaram hoje fontes diplomáticas italianas. Karzai, que viaja a Roma acompanhado de vários de seus ministros, incluindo os da pasta do Interior e das Relações Exteriores, se reunirá ainda na terça-feira com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Segundo as mesmas fontes, seu retorno à capital afegã será no dia seguinte, quarta-feira, 17 de abril. O ex-rei do Afeganistão, de 87 anos, vive em Roma com sua família desde 1973, quando foi derrubado por seu primo em um golpe de Estado. Seu regresso ao país asiático, de início previsto para 21 de março passado, foi adiado mais de uma vez por razões de segurança e logísticas. Há alguns dias, em Genebra, a subsecretária italiana de Relações Exteriores, Margherita Boniver, que coordena o regresso de Zahir a Cabul, havia anunciado que o ex-monarca deixaria Roma em meados desta semana.