Ex-secretário foi cogitado para disputar presidência O general da reserva Colin Powell foi secretário de Estado durante o primeiro mandato do presidente George W. Bush e teve seu nome cogitado como possível candidato republicano nas eleições - no entanto, ele nunca demonstrou interesse em concorrer. Powell foi quem apresentou na ONU material que comprovaria que o governo do Iraque estaria escondendo armas de destruição em massa - o que resultou na invasão do país em março de 2003. Powell, depois, deixou o governo criticando a inteligência dos EUA por ter "exagerado" sobre as provas. Powell foi também comandante militar na 1.ª Guerra do Golfo, em 1991.