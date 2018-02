Ex-seguranças de Bin Laden estão sob custódia dos EUA Alguns seguranças do milionário saudita Osama bin Laden, líder da organização Al-Qaeda, foram capturados e estão entre os prisioneiros dos Estados Unidos mantidos na base naval de Guantánamo, Cuba, informaram autoridades norte-americanas nesta terça-feira. Os homens faziam parte do grupo que andava com Bin Laden e protegia pessoalmente o milionário saudita exilado. Porém, ainda não se sabe quais informações eles podem - ou querem - dar aos agentes norte-americanos. Os seguranças estão entre os 564 supostos membros do Taleban ou da Al-Qaeda detidos em Guantánamo. A maior parte dos detidos foi capturada no Afeganistão ou no Paquistão durante a guerra promovida pelos Estados Unidos a partir de 7 de outubro do ano passado. Fontes militares comentaram nesta terça-feira que desconheciam o número exato de membros da equipe de segurança pessoal de Bin Laden. Também não se sabia quando nem onde eles foram capturados. Os últimos prisioneiros levados a Guantánamo foram transferidos em 18 de junho. Bin Laden era conhecido por ser muito cuidadoso com sua segurança. Ele escolhia seus seguranças de acordo com o grau de lealdade dos candidatos e levava em consideração a coragem deles em se sacrificar para proteger sua vida. Porém, o fato de alguns seguranças de Bin Laden terem sido detidos não significa necessariamente que o milionário saudita esteja morto. Recentes informes do serviço secreto norte-americano também não sustentam a idéia.