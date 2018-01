Ex-seminarista confessa ter matado sacerdote a facadas O ex-seminarista Marcos Muscharaf confessou hoje ter assassinado, com 14 punhaladas o sacerdote panamenho Jorge Altafulla, que o teria expulsado do seminário, segundo disse, por sua condição de homossexual. A polícia do Panamá deteve, na noite de terça-feira, Muscharaf, de 33 anos, gordo, de pele negra, que correspondia às características do retrato falado do suposto autor do crime cometido no domingo passado. Segundo as autoridades, de início Muscharaf negou as acusações, mas depois admitiu a culpa após um intenso interrogatório. Monsenhor Altafulla, de 66 anos, era pároco da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na capital panamenha, e foi assassinado quando se preparava para celebrar a missa. O arcebispo panamenho, Dinas Cedeño, negou que Muscharaf tenha sido expulso do Seminário Maior de São José, onde os jovens do país se preparam para o sacerdócio.