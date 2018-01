Ex-senador é assassinado na Colômbia Um ex-senador que se encontrava em prisão domiciliar por enriquecimento ilícito foi assassinado em um restaurante à beira de uma estrada no sul da Colômbia, junto com seu irmão e o administrador de sua fazenda, informou hoje a rede de televisão RCN. O ex-senador Jairo Chavarriga e seus dois acompanhantes pararam em um restaurante entre Jamundí e Cali, a terceira maior cidade do país, a cerca de 300 quilômetros a sudoeste de Bogotá. Ali eles foram assassinados por dois marginais.