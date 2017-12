Ex-senhor da guerra afegão rejeita pacto de Bonn Um ex-senhor da guerra e primeiro-ministro afegão rejeitou, nesta quinta-feira, o acordo mediado pela ONU que estabeleceu uma nova administração para o Afeganistão. Ele disse que o pacto negociado na Alemanha impôs um governo a gosto dos Estados Unidos. Gulbuddin Hekmatyar disse que, pelo acordo assinado na quarta-feira por facções afegãs, os Estados Unidos alcançaram "todos os objetivos que buscavam". "A América não apenas eliminou o Taleban, mas também eliminou (o presidente de fato Burhanudin) Rabbani e preparou o terreno para a transferência de poder para o governo que queria", afirmou Hekmatyar, que hoje vive no Irã, num comunicado. Ele disse que as pessoas nomeadas para o governo interino não representam a realidade do Afeganistão. "A presença de indivíduos impopulares e incompetentes na lista sugere que eles ignoraram as realidades da sociedade afegã. Os esforços dos EUA para impor um governo apoiado pelos americanos no Afeganistão chegarão a um beco sem saída, assim como ocorreu com a União Soviética", disse Hekmatyar, referindo-se à ocupação soviética dos anos 80. Leia o especial