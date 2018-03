Ex-soldados do Haiti ocupam antigos edifícios militares Cerca de 200 ex-soldados ocuparam na terça-feira antigos edifícios militares do norte do Haiti, exigindo a reinstalação do Exército e 14 anos de soldos não-pagos, afirmou o líder do grupo. Os homens tomaram os prédios em Cap Haitien, segunda maior cidade do país e que fica perto da fronteira com a República Dominicana. Uma sangrenta rebelião levada a cabo por ex-soldados e gangues de rua terminou em 2004 com a deposição do então presidente Jean-Bertrand Aristide, que deixou o território haitiano para exilar-se na África. Aristide havia desmobilizado o Exército em 1995, mas os ex-soldados defendem que aquela foi uma manobra ilegal e já exigiram por várias vezes sua reintegração. "Nós nos mobilizamos porque queremos regressar ao Exército", afirmou Milot Laguerre, um ex-oficial que se identificou como líder do grupo. "O governo tem de pagar nossos salários e nós queremos dar segurança à população", acrescentou. Os ocupantes dos antigos prédios do Exército em Cap Haitien vestem roupas semelhantes aos uniformes militares, mas não exibem armas, segundo disseram jornalistas de rádio presentes no local. O Haiti, país mais pobre das Américas, luta para impor um sistema democrático de governo desde que a ditadura da família Duvalier viu-se derrubada do poder, em 1980.