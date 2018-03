Ex-soldados rebeldes encerram ocupação de prédios no Haiti Dezenas de ex-soldados abandonaram pacificamente, na quarta-feira, um antigo quartel do Exército do Haiti, colocando fim a um enfrentamento de 24 horas com a polícia e as forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmaram membros do governo. Um dia antes, os ex-militares ocuparam antigas construções usadas pelo Exército em Cap-Haitien (norte), a segunda maior cidade do Haiti, e no povoado de Ouanaminthe, perto da fronteira com a República Dominicana. Os manifestantes exigiam a reinstalação do Exército, hoje desmantelado, e o pagamento de 14 anos de soldo. A polícia disse que os homens encerraram a ocupação dos edifícios de Cap-Haitien 24 horas depois de haverem ingressado neles e que embarcaram em ônibus a bordo dos quais foram levados para quartéis da polícia. "Estávamos prontos para tirá-los dali à força, mas eles finalmente entenderam que falávamos sério e decidiram sair", disse um membro da polícia de Cap-Haitien a uma rádio haitiana. Não ficou claro ainda se os que invadiram o edifício de Ouanaminthe tinham também se entregado. Na tarde de terça-feira, dezenas de integrantes da força de paz da ONU e da polícia haitiana foram estacionados ao redor dos locais invadidos. A tensão aumentou poucas horas mais tarde, quando civis favoráveis aos ex-militares atiraram pedras contra os soldados estrangeiros. A ocupação lembrou os atos de desobediência civil que, em outras oportunidades, disseminaram-se como fogo em palha nesse empobrecido país de 9 milhões de habitantes, provocando a deposição de governos. Desde o fim da ditadura da família Duvalier, em 1980, o Haiti, o país mais pobre das Américas, luta para criar um regime democrático. Após um levante de escravos ter assegurado a independência do Haiti, antes colônia da França, a maior parte dos anos de liberdade do país testemunhou distúrbios e matanças. Uma sangrenta rebelião de ex-soldados e gangues de rua terminou em 2004 com a deposição do então presidente Jean-Bertrand Aristide, que deixou o território haitiano para exilar-se na África. As forças da ONU conseguiram impor a paz no Haiti depois da saída de Aristide. O líder dos ex-soldados que invadiram os antigos prédios militares, Milot Laguerre, disse que o grupo estava se rendendo voluntariamente devido à presença de civis. "Nós, os militares, estávamos prontos para morrer em lugar de nos render, porque se trata de nossos direitos. Mas não queremos colocar em perigo a vida dos civis que nos acompanhavam", afirmou a uma rádio. Aristide desmobilizou o Exército em 1995, mas os ex-soldados afirmam que essa medida foi ilegal e já exigiram por diversas vezes a reinstalação dele. "O Exército existe na atual Constituição, mas as autoridades negam-se a respeitá-la," afirmou Laguerre.