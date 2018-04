Ex-técnico de futebol americano pega 30 anos de prisão

O réu era assistente técnico do time da Universidade Penn State, uma das mais tradicionais do futebol americano universitário. Em uma longa declaração no tribunal, ele negou as alegações e falou sobre sua vida na prisão e da dor de ser afastado de sua família.

A prisão de Sandusky, há 11 meses, transformou sua imagem de técnico admirado por seu trabalho voluntário para a de um pervertido que atacava os jovens que atraia com promessas de ajuda. O caso chocou os Estados Unidos e causou a demissão do técnico da Penn State, Joe Paterno, até então uma das figuras mais queridas dos esportes norte-americanos. As informações são da Associated Press.