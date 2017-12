Ex-terrorista alemã será libertada após 24 anos de prisão A ex-terrorista Brigitte Mohnhaupt será libertada após passar mais de 24 anos na cadeia por uma condenação à prisão perpétua por pertencer à Fração do Exército Vermelho (RAF) e participar de vários assassinatos. Esta decisão foi tomada nesta segunda-feira pela Audiência Territorial de Stuttgart, que aceitou um pedido para que Mohnhaupt seja colocada em liberdade condicional após ter cumprido uma parte considerável de sua pena e o mínimo de 25 anos que a lei estabelece para os condenados à prisão perpétua. O tribunal disse que atualmente não há indícios de que Brigitte Mohnhaupt represente um perigo para a sociedade, por isso ela deixará a prisão em 27 de março e, durante cinco anos, terá que comparecer regularmente perante a Polícia. Mohnhaupt, de 57 anos, pertenceu à cúpula da RAF, também conhecida como o Grupo Baader-Meinhof, entre 1977 e 1982, quando foi capturada. Crimes Brigitte Mohnhaup participou das ações que levaram aos assassinatos do banqueiro Jürgen Ponto, morto por ela, e do promotor federal Siegfried Bubak, em 1977, assim como do seqüestro e do assassinato do chefe da patronal Hans Martin-Schleyer. Em 1976, Mohnhaupt foi chamada para depor como testemunha no julgamento dos líderes da primeira geração da RAF, Andreas Baader e Ulrike Meinhof, mas se negou a falar aos representantes do Estado. Baader e Meinhof a consideravam como sua sucessora à frente da organização e a preparavam para que assumisse o controle do grupo. Em 1985, Mohnhaupt foi condenada a cinco prisões perpétuas e a quinze anos de prisão. Prisão perpétua No entanto, na Alemanha, só em casos extremos, em que haja razões para crer que o condenado representa um alto risco para a sociedade, os sentenciados à prisão perpétua morrem na prisão. Grande parte é deixada em liberdade condicional após um longo período na cadeia. No caso de Mohnhaupt, a própria Promotoria tinha apresentado a solicitação de libertação por considerar que as perspectivas de reinserção são positivas. Mohnhaupt aderiu à declaração de dissolução da RAF de 1998 e as autoridades consideram que abjurou de modo convincente da luta armada como forma de perseguir objetivos políticos. Os familiares das vítimas, em vista da iminente libertação de Mohnhaupt, lamentaram que a ex-terrorista não tenha feito até agora uma manifestação de arrependimento por seus atos e tenha se limitado a admitir em abstrato sua "responsabilidade" pelos atos da RAF.