Ex-vice de Saddam diz que invasão foi 'crime horrivel' Um homem que alega ser Izzat Ibrahim al-Douri, um dos membros mais importantes do regime de Saddam Hussein (morto em 2006), disse que a invasão americana em Bagdá foi um meio de subjugar o Iraque ao Irã. Para ele, a ação se tratou de um plano imperialista dos Estados Unidos, Irã e Israel e é um "crime horrível na história da América". Ibrahim, que foi vice-primeiro-ministro de Saddam, está foragido e não é visto desde 2003, tendo sido declarado morto ou capturado mais de uma vez, no passado. Fontes afirmam, contudo, que ele vive no Catar, onde costuma criticar o atual governo iraquiano controlado pelos xiitas.