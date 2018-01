Ex-vice-ministro do Vietnã pega 14 anos por corrupção O ex-vice-ministro do Comércio do Vietnã Mai Van Dau, de 64 anos, foi condenado nesta sexta-feira, 23, a 14 anos de prisão por ter aceitado subornos em troca da concessão de cotas de exportação a uma empresa. Seu filho Mai Thanh Hai, de 35, recebeu uma sentença de cinco anos por fraude e falsificação de documentos. O julgamento, que começou no dia 13 de março em Ho Chi Minh (antiga Saigon), também teve outros onze condenados a penas que vão de 17 a 3 anos de prisão. O escândalo estourou em 2004, quando a companhia têxtil Parks Limited denunciou ter pago US$ 33 mil ao Ministério do Comércio por uma cota de venda de roupa aos Estados Unidos.