Ex-vice-presidente de Saddam será executado O ex-vice-presidente iraquiano Taha Yassin Ramadan será executado nas primeiras horas da próxima terça-feira, 20, informaram seus advogados nesta segunda-feira, 19. Um representante do grupo que defende Ramadan, citado pela agência Aswat al-Iraq, disse que, segundo informações das autoridades, a execução acontecerá de manhã cedo. A mesma fonte assegura que os familiares do vice de Saddam Hussein já foram notificados do cumprimento da pena de morte. Taha Yassin Ramadan, de origem curda, era considerado um dos homens mais duros do regime de Saddam, de quem era vice-presidente quando o Iraque foi invadido pelas forças multinacionais há quatro anos. Em um primeiro momento, Ramadan foi condenado à prisão perpétua. Mas o governo iraquiano apelou da sentença, e o Tribunal de Cassação mudou a pena para a de execução na forca, a mesma imposta a Saddam Hussein e a outros dois colaboradores enforcados com ele em 30 de dezembro passado. O ex-vice de Saddam foi declarado culpado no caso de 148 xiitas mortos na localidade de Dujail, em 1982, depois de terem sido processados em julgamentos sumaríssimos por sua participação em uma tentativa frustrada de assassinato do então presidente. Durante seu processo, Ramadan se declarou inocente e negou qualquer envolvimento no caso.