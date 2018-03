Ex-vice-presidente do Paraguai formaliza candidatura O ex-vice-presidente do Paraguai, Julio César Franco, que renunciou ao cargo há uma semana, oficializou hoje sua candidatura à presidência nas eleições de abril de 2003. Franco, membro do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), na oposição, deixou a vice-presidência após 25 meses no cargo. Sua pré-candidatura para as eleições primárias do PLRA, que se realizarão em dezembro próximo, foi apresentada perante o tribunal eleitoral independentemente de seu partido. "Este é o início de um processo que dará ao país uma nova esperança", disse o político, acrescentando que "assim como ganhei as eleições para vice-presidente em agosto de 2000, em abril de 2003 iniciaremos no Paraguai uma nova etapa na busca de uma vida melhor para a população". Franco lutará pela designação de seu próprio partido tendo como adversário o deputado Luis Wagner e o veterano Domingo Laíno que, em três eleições anteriores (1989, 1993 e 1998), perdeu para candidatos do Partido Colorado.