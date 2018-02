Ex-vice-presidente egípcio e braço direito de Mubarak morre nos EUA

CAIRO - O general Omar Suleiman, ex-vice-presidente do Egito e braço direito de Hosni Mubarak, morreu na manhã desta quinta-feira, 19, em um hospital dos Estados Unidos, informou a agência de notícias estatal egípcia, "Mena".

Fontes dos serviços de segurança do país norte-africano disseram à Agência Efe que o homem que foi por muitos anos o chefe dos serviços secretos egípcios viajava com frequência aos EUA por causa de tratamentos contra o câncer e problemas cardíacos, e passou seus últimos meses entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Nascido no dia 2 de julho de 1936, o general Suleiman foi vice-presidente egípcio de 29 de janeiro de 2011, quatro dias depois do início da revolta popular que derrubou Mubarak, até a queda do ex-presidente, em 11 de fevereiro deste ano.

O homem de confiança de Mubarak dirigiu os serviços de inteligência do país desde 1993 e havia atuado como mediador no conflito entre israelenses e palestinos.

Após meses de silêncio em consequência da queda de Mubarak, Suleiman decidiu disputar as eleições presidenciais deste ano, vencidas por Mohammed Mursi, embora em abril sua candidatura tenha sido revogada por falta das aprovações necessárias.