Ex-vice-secretário dos EUA cuidará das finanças do Iraque O ex-vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Peter McPherson, coordenará as iniciativas americanas para reconstruir os sistemas administrativo e financeiro do Iraque. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que McPherson deverá colaborar com o general reformado Jay Garner, responsável pela administração interina, no que for necessário para restabelecer as estruturas financeiras e monetárias do país. McPherson, que foi vice-secretário do Tesouro entre 1987 e 1989, chefia atualmente a Michigan State University. Veja o especial :