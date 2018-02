Exame prova que havia ricina em carta para senador

Ele disse que a ricina foi encontrada na terça-feira numa instalação de processamento de correspondências nas proximidades de Washington. Na quarta-feira, o FBI deteve Kevin Curtis, do Mississippi, sob suspeita de ter enviado uma carta para o senador republicano Roger Wicker e outra para o presidente Barack Obama. Curtis deve comparecer a um tribunal federal ainda nesta quinta-feira.

Comunicado do Pentágono, divulgado também nesta quinta-feira, diz que uma substância suspeita foi encontrada no interior de um prédio da Marinha dos Estados Unidos em Washington

"Uma substância suspeita foi encontrada na sala de correspondência do prédio 12 da Instalação de Apoio Naval", em Arlington, Virginia, subúrbio de Washington. Todas as pessoas foram retiradas do prédio como precaução, diz o documento. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.