Exames médicos descartam leucemia em Arafat O líder palestino Yasser Arafat não tem leucemia, informou o primeiro boletim médico divulgado após a sua internação num hospital da França, na última quarta-feira. "As primeiras análises permitem descartar a hipótese de leucemia", disse a representante dos palestinos no país, Leila Shahid, em frente ao hospital militar de Percy, na periferia de Paris, onde Arafat está internado. Segundo ela, os médicos ainda não têm um diagnóstico fechado sobre a doença do líder palestino, de 75 anos, mas foi detectado anormalidades no sangue, além de problemas no aparelho intestino.