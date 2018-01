Exclusão das Farc é "mensagem dolorosa", diz Pastrana O presidente colombiano, Andrés Pastrana, considerou uma "mensagem dolorosa" a recente decisão da União Européia (UE) de não incluir em sua lista de organizações terroristas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN). "Pôr em dúvida a qualidade de terroristas das Farc ou do ELN...constitui uma mensagem muito dolorosa, não para meu governo, mas para todo o povo colombiano, que sofre diariamente as desastrosas conseqüências de suas ações", disse Pastrana em uma carta enviada ao chefe do governo espanhol, José María Aznar, que ocupa a presidência rotativa da UE. Na carta, Pastrana recordou que tais organizações guerrilheiras cometem toda classe de ataques contra a população civil, como seqüestros, destruição de povoados e atentados contra a infra-estrutura do país. O mandatário colombiano também mencionou o seqüestro de cidadãos europeus por parte das Farc e do ELN. Em julho do ano passado, três alemães foram mantidos reféns por três meses pelas Farc. Sua libertação ocorreu apenas depois de uma intensa pressão por parte dos europeus. A UE publicou nesta sexta-feira uma lista de organizações que considera terroristas, como o Sendero Luminoso, do Peru, e o partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), entre outros.