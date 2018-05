EXCLUSIVO-Irã vai atender à AIEA em etapas, dizem diplomatas O Irã vai resolver em etapas, até o final do ano, suas pendências com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), mas isso não bastará para declarar que seu programa nuclear é plenamente pacífico, disseram diplomatas na sexta-feira. Eles revelaram vários aspectos de um plano aceito nesta semana pelo Irã e pela AIEA, com os quais a República Islâmica pretende confirmar o caráter pacífico do seu programa e evitar novas sanções. Pelo plano, os inspetores internacionais voltariam a ter acesso regular e efetivo às instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio do Irã. O plano deve ser apresentado na semana que vem aos 35 países da direção da AIEA. Segundo diplomatas que tiveram acesso a ele, Teerã terá de provar primeiro as questões mais "fáceis", passando gradualmente às dúvidas mais complexas da AIEA e concluindo o processo em dezembro. Um diplomata disse que a AIEA havia sugerido uma ação mais ampla e imediata por parte do Irã, para não esgotar a paciência de potências ocidentais que desconfiam que Teerã esteja desenvolvendo armas nucleares. "Mas o Irã foi irredutível a respeito do sequenciamento, resolvendo as questões uma a uma", completou esse diplomata. "A preocupação é que eles marquem pontos politicamente no começo, resolvendo as coisas mais fáceis, para então se esquivar de esclarecer as questões mais delicadas, atribuindo isso a mais ações (de sanções) do Conselho de Segurança, ou mesmo conversas sobre ações. A AIEA então talvez tenha de pedir mais tempo (às grandes potências)." Outros diplomatas ocidentais compartilham da impressão de que o interesse do Irã é manter o Conselho de Segurança afastado enquanto continua a enriquecer urânio até aperfeiçoar essa tecnologia. A primeira leva de questões incluiu os experimentos do Irã com plutônio, o elemento físsil mais comum em ogivas nucleares; o restabelecimento do acesso de inspetores ao reator de água-pesada de Arak, sob construção; e um acordo com valor legal regulamentando as inspeções no complexo de enriquecimento de Natanz. A segunda fase diria respeito aos esforços do Irã para construir centrífugas P-2, capazes de refinar urânio com o dobro ou triplo da velocidade da centrífuga P-1. O Irã obteve peças de centrífugas no mercado negro que era mantido pelo cientista nuclear paquistanês A.Q. Khan, segundo diplomatas. De acordo com eles, a terceira fase, em dezembro, envolveria as suspeitas sobre o difuso caráter militar do programa. O Irã terá de explicar, por exemplo, a revelação de documentos descrevendo como transformar o metal de urânio em formatos "hemisféricos", adequados ao uso em bombas atômicas, e a existência de partículas de urânio adequado para uso em armas em equipamentos examinados por inspetores. Mas, contrariando o que pleiteava o Irã, a AIEA se recusa a emitir, ao fim do processo, uma declaração atestando o caráter pacífico do programa nuclear -- isso ficaria apenas para quando o Irã autorizasse inspeções intrusivas em locais que não são declarados nucleares sob o Protocolo Adicional ao Tratado de Não-Proliferação. O Irã deixou de cumprir o Protocolo em 2006, como protesto pelas sanções da ONU, o que prejudicou ainda mais as inspeções. Os EUA disseram que o plano tem "limitações reais" e que Washington vai continuar propondo sanções mais duras contra Teerã.